شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات في النمسا

حدوث تأجيل رحلات جوية

الدمام - شريف احمد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في النمسا، هطول أمطار غزيرة في الأيام القادمة.كما يتوقع حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وفقا لما ذكره معهد الأرصاد الجوية الحكومى "جيوسفير النمسا" اليوم الجمعة.ويمكن أن تهطل أمطار يصل منسوبها ما بين 100 إلى 200 مليلتر في معظم أنحاء البلاد الواقعة في جبال الألب، من الجمعة إلى الثلاثاء، وتزيد إلى نحو 300 مليلتر في أجزاء من ولايتي النمسا السفلى والنمسا العليا.وتستعد خدمات الطوارئ على طول نهر الدانوب لمستويات نادرة من الفيضانات، على نطاق لا يرى عادة إلا مرة واحدة كل عقد أو أقل، وفقا للسلطات.وقام السكان بتركيب أنظمة حماية متنقلة من الفيضانات وملء أكياس من الرمال.وأبلغت سلطات مطار فيينا المسافرين بتوقع حدوث تأجيل رحلات جوية في المطار.وأضافت السلطات أنه "نظرا للظروف الجوية السيئة حاليًا في عدد من المناطق الأوروبية وفي فيينا، هناك حاليًا تأجيل لرحلات طيران متفرقة مغادرة من فيينا".وفي المناطق الجبلية، تسبب الجليد في إغلاق طرق محلية، وأصدرت مدينة سالزبورج تحذيرًا من خطر الانهيارات الجليدية.ورحب مراقبو الفيضانات بتساقط الثلوج في المناطق المنخفضة نسبيًا، إذ قالوا إن الأمطار لن تتساقط إلا عندما يصبح الطقس أكثر دفئا من جديد.وألغى مسؤولون العديد من الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق ومباريات لكرة القدم، جراء العواصف.