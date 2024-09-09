شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 أوكرانيين في هجمات روسية على سومي ودونيتسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الأوكرانية إن ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 4 آخرون في هجمات جوية روسية على مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا.

والضحايا هم زوجان من كبار السن، تدمر منزلهما خلال الليل، ومن بين المصابين فتاة تبلغ من العمر عامين وصبي عمره 8 أعوام.

وتشهد مدينة سومي هجمات متكررة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. مقتل 5 مدنيين في دونيتسك أعلن حاكم منطقة دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين، عبر تطبيق تليجرام، يوم الأحد، مقتل 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين بجروح، جراء قصف روسي على منطقة دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال فيلاشكين "في السابع من سبتمبر الحالي، قتل الروس 5 من سكان منطقة دونيتسك: 3 في كوستيانتينيفكا، وشخص واحد في بيتريفكا وشيربينيفكا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم". 800 قنبلة جوية موجهة وقال الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي صباح الأحد، إن روسيا أطلقت أكثر من 800 قنبلة جوية موجهة، ونحو 300 طائرة مسيرة، وأكثر من 60 صاروخًا على بلاده خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأضاف زيلينسكي عبر منصة " اكس" للتواصل الاجتماعي: "يمكن وقف الإرهاب فقط من خلال سبيل واحد، وهو ضرب المطارات العسكرية الروسية وقواعدها ولوجستيات الإرهاب الروسي، علينا تحقيق ذلك".

وقال البيان: "نتيجة لضربة صاروخية، جرى تحييد نحو 30 مرتزقًا أجنبيًا، و6 قطع من المعدات في نقطة انتشار مؤقتة في منطقة ستيتكوفكا "شمال مدينة سومي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع الروسية لحظة شن الضربة الصاروخية على مواقع القوات الأوكرانية وحدوث انفجارات قوية.