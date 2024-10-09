شكرا لقرائتكم خبر عن عشان قلبه الصغير يبقى تمام.. 9 نصائح لحماية طفلك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

اتباع العادات الصحية في وقت مبكر من الحياة يعد من الأمور الجيدة التي تحد وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض، وخاصة لدى الأطفال، فتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي منذ الأيام الأولى من حياتهم، يحميهم في الكبر.

أكد التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أن النشاط البدني مهم جدًا لصحة القلب عند الأطفال ويجب عليهم المشاركة في الرياضات اليومية والمشي وركوب الدراجات واللعب في الهواء الطلق، بالإضافة إلى اتباع نهج صحي.

وقدم التقرير، نصائح لحماية صحة قلب الأطفال من الضرر، ومنها:

- يجب تشجيعهم على تضمين المزيد من الفواكه والخضراوات في نظامهم الغذائي الذي يوفر أنواعًا مختلفة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة لدعم صحة القلب.



- اختارى الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير بدلاً من الاعتماد على الكربوهيدرات المكررة مثل دقيق القمح المكرر، فتحتوي الحبوب الكاملة على الألياف في النظام الغذائي مما يساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم.

- يجب إدراج الدهون الصحية في نظامهم الغذائي والحد من نسبة الدهون المشبعة والدهون المتحولة.



- احرصى على أن يكون أطعمة الأطفال قليلة الصوديوم، حيث إن النظام الغذائي منخفض الملح سيتحكم في ضغط الدم ويقلل الضغط على القلب.

- تناول الكثير من السوائل الصحية في نظامهم الغذائي يساعد القلب على ضخ الدم بكفاءة أكبر ويقلل من الضغط على القلب، واختيار الماء بدلاً من المشروبات السكرية والمشروبات الغازية سيكون أفضل لصحة القلب.

-إدراج الأسماك الدهنية وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز في النظام الغذائي للأطفال لأنها كلها مصادر جيدة لأوميجا 3.

- يساعد الحد من تناول السكر المضاف أيضًا على تعزيز صحة القلب لأنه يتحكم في مرض السكري والسمنة. سيكون اختيار المحليات الطبيعية خيارًا أفضل مثل العسل ودبس التمر.

- بدلاً من القلي، استخدمى الخبز أو الشواء أو السلق كطرق أساسية للطهي.

- احرص على توفير وجبات خفيفة صحية في منزلك دائمًا. فتوفير مجموعة متنوعة من الخيارات اللذيذة في متناول اليد يقلل من إغراء الأطفال لتناول خيارات أقل من الناحية الصحية.

وأخيرا أكد التقرير، علي ضرورة التأكد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يعتاد أطفالك على النظام الغذائي الصحي الجديد، ولكن في النهاية سينتقل أطفالك إلى نظام غذائي صحي للقلب وسيبدأون أيضًا في الرغبة في هذه الخيارات الصحية، ومن خلال إدخال هذه العادات أثناء الطفولة، نمكِّن الأطفال من عيش حياة صحية للقلب.