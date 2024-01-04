أرمينيا تثني على دور أسبانيا خلال رئاستها مجلس الاتحاد الأوروبي وترحب ببلجيكيا

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، اليوم الخميس، بالدور الذي قامت به أسبانيا خلال فترة رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، مرحبًا برئاسة بلجيكا في عام 2024.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال ميرزويان - في تغريدة دونها عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" - : "أهنئ خوسيه مانويل ألباريس والرئاسة الأسبانية المنتهية ولايتها لمجلس الاتحاد الأوروبي على الأنشطة التي قامت خلال أوقات صعبة للغاية"، مؤكدًا أن "الشراكة الأسبانية مع أرمينيا مبنية على رؤية مشتركة".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية.

وأضاف: "أرحب ترحيبًا حارًا برئاسة بلجيكا لمجلس الاتحاد الأوروبي، وأتمنى كل النجاح لنظيرتي البلجيكية حاجة لحبيب، إذ تتطلع أرمينيا إلى العمل بشكل مشترك مع الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي لزيادة تعميق وتعزيز شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي لتلبية تطلعات مواطنينا بشكل فعال".