شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الخميس 28 نوفمبر: مستقبل مشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شخصيات برج القوس مستقلة وذات إرادة قوية، تحب الخروج عن المسار، القوس لا يخشى الابتعاد عن القطيع، وهو قائد بالفطرة يتابع ما يريد، بغض النظر عما يفكر فيه الآخرون.

برج القوس فى حظك اليوم الخميس 28 نوفمبر

برج القوس مغامر بالفطرة ويحب السفر والاستكشاف بمفردهـ يحب القوس أيضًا توسيع آفاقهم من خلال كتاب أو فيلم جيد.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس نجلاء فتحى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

تتوقع لك الفترة المقبلة تحقيق نجاح كبير فى عملك، وقد تحصل على ترقية أو مكافأة مالية تعويضا عن المجهود المبذول من العمل والاتقان فى الفترات السابقة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حافظ على علاقتك بشريك حياتك من خلال تبادل الاهتمام والاحترام كى تسير العلاقة بشكل جيد وإيجابى يسهل عليك التعامل فى المستقبل فى الأمور المشتركة بينكما.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

اهتم بممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحى للحفاظ على صحتك، واستغل طاقتك الإيجابية لتحقيق أهدافك، ولا تتردد فى طلب المساعدة عند الحاجة.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علم الفلك لمولود برج القوس سيشهد زيادة فى الدخل نتيجة لنجاح مشاريعه، أيضا مستقبل مشرق ينتظرك ومستقبل واعد ملىء بالإنجازات.