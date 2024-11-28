شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 28 نوفمبر: سعيد الحظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج العقرب متأججو العواطف والمشاعر من الداخل برج العقرب وقور، لبق، متحدث جيد مراقب الأحداث عن بعد.

برج العقرب فى حظك اليوم 28 نوفمبر

مولود برج العقرب يحب النجاح يصاحب ذلك عمق فى التفكير، وهو حساس للغاية وعاطفى رومانسى يحب المفاجآت مخلص لأقصى حد ويحب الجمال.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب هند رستم، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

أنت شخص مميز ولديك أفكار مبدعة والفترة الماضية حصلت على مدح كبير من الأشخاص المتواجدين حولك لا تكتفى بذلك ولا يصيبك الغرور، عليك إثبات الفكرة الأولى التى أخذوها عنك وتستر فى إبهارهم، وجهز نفسك لتلقى نتائج ما فعلت.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

أنت الآن أكثر صفاء وتعمل باجتهاد من أجل أن تسيطر على مشاعرك تجاه شريك حياة، لكن هناك من يشغل بالك ولكن الأفضل أن تكون على مسافة كافية حتى لا تقع فى فخ التسرع.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

ممارسة الرياضة أمر فى غاية الروعة وإذا بدأت فيها مؤخرا لا تكسل بعد ذلك لأنها تعطيك طاقة غير مسبوقة وفعالة على حياتك العملية والعاطفية والنفسية حاول تجربة رقصة جديدة أو تمرين تأمل.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الحظ سوف يحالفهم على المستوى العاطفى لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم حتى يكونوا على أتم استعدادا لاستقبال المفاجآت العاطفية المبهجة بالنسبة لهم، والتى طال انتظارها، فيعتبر أبناء هذا البرج من المحظوظين على المستوى العاطفى.