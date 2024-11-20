الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم: طلاقي أهم من طلاق أنجلينا جولي

بيروت - سعد محمود - حلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ضيفةً على برنامج (صاحبة السعادة)، الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس.

تحدثت نادين عن علاقتها بالسوشيال ميديا، وتعجبت من تركيز الجمهور والصحافة على خبر طلاقها وقالت:

“على السوشيال ميديا، أشعر بأن البعض يتمنى أن يراني ضعيفة ومنكسرة، اتمنوا لي ودعوا عليّ اخسر ولادي، وأكثر طلاق تم الحكي عنه هو طلاقي، الناس حكت عن طلاق أنجلينا جولي وبراد بت أسبوعين بينما ظلوا يتحدثون عن طلاقي لمدة 5 سنوات”.

تابعت: “الهجوم لا يشغلني، ولا أريد أي شخص يدافع عني”، متابعة: “أكثر الموجودين على السوشيال ميديا جيش إلكتروني، وبالتالي فإن السوشيال ميديا لعبة خطيرة؛ حيث نجد على منصة إكس “تويتر سابقا” الدنيا في لبنان سوداء وتظهر الحرب والقتل والدمار، والعكس تماما على إنستجرام؛ نجد المطاعم والسهر والضحك والحياة وردية!”.