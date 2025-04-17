الاكثر متابعة اليوم - سما المصري: دعيت على ريهام سعيد في السجن

بيروت - سعد محمود - ظهرت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري للمرة الأولى بعد خروجها من السجن، في حلقة نارية مع الإعلامي العراقي نزار الفارس ضمن برنامجه “من قريب” على قناة “عراق الحدث”.

تحدثت سما بجرأتها المعهودة عن تفاصيل خلافها مع المستشار مرتضى منصور، مؤكدة أنه كان يمكن أن يسجنها في ٢١ قضية، لكنه تنازل عنها جميعًا وسامحها، على عكس الإعلامية ريهام سعيد التي تسببت في حبسها، حيث قالت: “دعوت عليها طوال فترة سجني اللي وصلت لثلاث سنوات ونصف، وأتمنى إن دعائي عليها لا يتحقق في ابنتها.”

وخلال اللقاء، علّقت على نجاح الفنان أحمد العوضي قائلة إن مواصفاته كرجل لا تناسبها، مما أثار دهشة نزار الفارس الذي قال لها: “العوضي استايل ياسمين عبد العزيز.. مش استايلك!”

كما سخرت من الإطلالة التي ظهر بها الفنان محمد رمضان في حفله بأمريكا، ووصفتها بأنها بدلة رقص، قائلة: “أنا عندي نفس الطقم.. قطعتين!”

وتطرقت إلى محاولة ابتزاز تعرضت لها من أحد المنتجين، مؤكدة أنه عرض عليها دورًا، وعندما ذهبت له اكتشفت أنه يحاول استدراجها لإقامة علاقة غير شرعية.

الحلقة المنتظرة، التي تحمل تصريحات صادمة وساخنة من سما المصري، تُعرض الجمعة في تمام العاشرة مساءً على قناة “عراق الحدث”.