شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر: وقت مناسب للرومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات، فهم أشخاص نشيطون ومستشارون جيدون ودبلوماسيون، كما يتميزون بالمرح وحبهم الشديد للعمل وحرصهم على إتقانه.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 29 أكتوبر

مواليد برج الجوزاء يتمتعون بالمرونة فى التعامل والذكاء والرومانسية والمزاجية والحرص على خوض المغامرات وسماع الأغانى.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الجوزاء توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى

تستمر في العمل كالمعتاد رغم بعض العقبات المتعبة وقد تحصل على ترقية قريبًا. ستكتشف أن الكثير من المشاكل في العمل بسبب الغيرة.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الوقت مناسب للرومانسية. عليك أن تظهر لشريك حياتك أنك لا تتعامل معه أو مع العلاقة على أنها أمر مسلم به. هذا هو الوقت المناسب لبذل المزيد من الجهد وتدليل شريكك، ويمكن لعلاقتكما أن تصل إلى مستوى جديد بمجرد عشاء رومانسي أو لفتة مدروسة أو هدية.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

لقد لاحظت مؤخرًا زيادة في وزنك. أنت مدرك لذلك بشكل خاص. لكنك لم تعمل على التخلص منه. قد تجد نفسك اليوم تتبع نظامًا غذائيًا. وقد تمارس أيضًا تمارين خفيفة.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

هناك الكثير من الأحداث التي تنتظرك اليوم. قد تكون مشغولاً اليوم. في عجلة من أمرك، لا تؤذ أولئك الذين ساروا معك مسافة قصيرة. كن مهذبًا ومتواضعًا. هناك فرص جديدة على الأبواب. سوف ينجذبون إليك بأفعالك الإيجابية.