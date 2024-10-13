الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم تعلن انفصالها عن خطيبها!

بيروت - سعد محمود - فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، واعلنت خبر انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربيكيان.

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كتبت نادين عبر صفحتها:

“سعيدة لأعلن رسميًا خبر زواجي، لا أنا سينجل وممتنة لهذا”.

طريقة اعلان نادين للخبر، جعلت البعض يظن للوهلة الأولى إنها تعلن خبر زواجها، خصوصًا إنها كانت تستعد للزواج من ناريغ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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لكن الانفصال جاء سريعًا ومفاجئًا، قبل وقت قصير على اقامة حفل زفافهما الذي كانا يحلمان به ويتحدثان عنه كثيرًا لوسائل الإعلام.

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خطيب نادين السابق، يُدعى ناريغ ناربيكيان وهو أرمني – سوري نشأت علاقتهما منذ عامين، بعدما حصلت نادين على طلاقها الرسمي من زوجها الأول هادي الأسمر والد طفليها هاڤان وجيوڤاني.

لنادين نتمنى كل الخير لإنها تستحق ذلك..