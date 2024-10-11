الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم تعلم ابنائها عن بعد – صور

بيروت - سعد محمود - في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم يومياتها مع ولديها جيوفاني وهافن.

ظهر الطفلان وهما يتعلمان عن بعد، بعد توقف المدارس في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على مناطق لبنانية عدة.

كما نشرت أيضاً مقطع فيديو يظهر الجبال والطبيعة في لبنان عبر خاصية القصص المصورة، أرفقته بتعليق: “في أجمل من هذا البلد؟ في أجمل من هذه الجنة على الأرض؟ لن تأخذوا ولا شبر”.

نادين البطلة تتحدث يوميًا دون ملل عن انتهاكات الكيان الصهيوني لأرض لبنان، وتندد بوحشية الكيان في قتل الأبرياء في كل مكان.

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لم تقف نادين فقط بجانب أبناء وطنها، بل إنها أيضًا وقفت بجانب أبناء غزة، في ظل الصمت المخيف من بقية الفنانين، واعلنت نجيم رفضها لكل الدم سواء كان مواطن فلسطيني أو لبناني.