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الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم تعلم ابنائها عن بعد – صور

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Dina Hussein 0 تبليغ

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بيروت - سعد محمود - في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم يومياتها مع ولديها جيوفاني وهافن.

ظهر الطفلان وهما يتعلمان عن بعد، بعد توقف المدارس في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على مناطق لبنانية عدة.

أبناء نادين نجيم

كما نشرت أيضاً مقطع فيديو يظهر الجبال والطبيعة في لبنان عبر خاصية القصص المصورة، أرفقته بتعليق: “في أجمل من هذا البلد؟ في أجمل من هذه الجنة على الأرض؟ لن تأخذوا ولا شبر”.

نادين البطلة تتحدث يوميًا دون ملل عن انتهاكات الكيان الصهيوني لأرض لبنان، وتندد بوحشية الكيان في قتل الأبرياء في كل مكان.

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لم تقف نادين فقط بجانب أبناء وطنها، بل إنها أيضًا وقفت بجانب أبناء غزة، في ظل الصمت المخيف من بقية الفنانين، واعلنت نجيم رفضها لكل الدم سواء كان مواطن فلسطيني أو لبناني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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