الامارات | حمدان بن محمد يتوجه إلى الهند في زيارة رسمية غدًا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، غداً إلى نيودلهي في زيارة رسمية إلى الهند.

ومن المنتظر أن يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين حول سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.