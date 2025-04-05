الامارات | أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مرخان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي اليوم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مبارك سعيد مرخان.

وأعرب سموّه، لدى زيارته مجلس العزاء في دبي، عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.