الامارات | أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مرخان

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مرخان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي اليوم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مبارك سعيد مرخان.
وأعرب سموّه، لدى زيارته مجلس العزاء في دبي، عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.
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