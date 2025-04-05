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الامارات | أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مرخان

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دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مرخان 1/2
  • الامارات | أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مرخان 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي اليوم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مبارك سعيد مرخان.

وأعرب سموّه، لدى زيارته مجلس العزاء في دبي، عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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