الامارات | غداً.. بدء تطبيق الرسوم المرنة للمواقف العامة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة باركن عن بدء تطبيق الرسوم المرنة للمواقف المميّزة ورسوم عادية لساعات الذروة وخارجها في دبي غدا 4 أبريل، وذلك في إطار جهودها لوضع حلول لتجنُّب الازدحام وتسهيل تجربة ركن المركبة.

وأوضحت شركة باركن، أن مناطق المواقف العادية في إمارة دبي هي النهدة الأولى، والنهدة الثانية، والقصيص، والممزر، وأبوهيل، والراشدية، وند الحمر، والقوز 1، 3، 4. أما المناطق المميزة والتي ستشهد تطبيق التعرفة المرنة هي: الخليج التجاري (بيزنس باي)، ووسط المدينة، ونايف، والفهيدي، والوصل، وشارع الشيخ زايد (الطريق الرئيسي من مركز دبي التجاري العالمي إلى أم الشيف)، وجميرا (الطريق الرئيسي)، والبرشاء 1.

وأوضحت باركن أن المواقف المميزة هي مواقف عامة تقع في مناطق حيوية ذات كثافة سكانية عالية أو في مناطق تجارية، بالإضافة إلى المواقع القريبة من محطات النقل العام، حيث تم اختيارها بعناية لتوفير خيارات مريحة وسهلة للسائقين والتي يتم تحديدها بقرار من هيئة الطرق والمواصلات.

وسيتم تخصيص مواقف المركبات المميزة بشكل استراتيجي لتوفير وصول سهل للسائقين إلى المناطق ذات الطلب العالي، وخاصة تلك التي تشهد حركة مرورية كثيفة أو تحتوي على مراكز تسوق رئيسية. وسيتم تمييز هذه المناطق بوضوح من خلال لوحات إرشادية مخصصة وتفاصيل التعرفة المعروضة على أجهزة الدفع الخاصة بالمواقف. كما ستتوفر معلومات حول هذه المواقف على موقع باركن الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وقنوات التواصل الاجتماعي.

أما ساعات الذروة فهي الفترات التي تشهد أعلى كثافة مرورية على الطرق، ويتم تحديدها من قبل هيئة الطرق والمواصلات لضمان انسيابية الحركة وإدارة الازدحام بشكل أفضل.

وتتمثل ساعات الذروة: من 8:00 صباحًا إلى 10:00 صباحًا ومن 4:00 مساءً إلى 8:00 مساءً، أما ساعات خارج ساعات الذروة: فهي من 10:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً ومن 8:00 مساءً إلى 10:00 مساءً.

وأوضحت الشركة أن رسوم التعرفة المرنة لمواقف المركبات في ساعات الذروة ستصبح 6 دراهم لكل ساعة للمواقف المميزة، و4 دراهم لكل ساعة لجميع المواقف العامة المدفوعة الأخرى. بينما ستظل تظل التعرفة دون تغيير خارج ساعات الذروة، مما يوفر خيارات مواقف ميسورة التكلفة. وتظل المواقف مجانية من الساعة 10:00 مساءً إلى 8:00 صباحا يومياً وطوال اليوم أيام الأحد.

وأفادت الشركة أن ساعات الفعاليات هي الفترات الزمنية التي تتزامن مع تنظيم فعاليات كبرى في الإمارة، سواء كانت ترفيهية، تسويقية، تعليمية، أو غيرها، وتشمل المؤتمرات والمهرجانات والمعارض والحفلات الموسيقية، وغيرها. وتهدف هذه الساعات إلى تلبية الطلب المتزايد على المواقف الناتج عن حركة المرور الاستثنائية خلال هذه الفعاليات، ويتم تحديدها من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

وسيتم تطبيق هذا النظام خلال الفعاليات مثل جيتكس، حيث سيتم تطبيق ساعات الفعاليات في المناطق المحيطة لإدارة الزيادة المؤقتة في الطلب على مواقف المركبات. وسيتم تفعيل مناطق مخصصة لمواقف الفعاليات برسوم مرنة لتلبية العدد الكبير من المركبات. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تمييز هذه المناطق بوضوح أثناء الفعالية، مع عرض المعلومات المحدثة على لوحات إرشادية، وستكون متاحة أيضًا عبر موقع باركن الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وقنوات التواصل الاجتماعي.