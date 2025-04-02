حاكم أم القيوين يتقبل التعازي من الشيوخ والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة في وفاة حصة بنت حميد

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمجلس العزاء في الديوان الأميري في أم القيوين مساء اليوم، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المعزين في وفاة المغفور لها والدته الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التعازي والمواساة من الشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي، وسعادة جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي، والشيوخ والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة ورجال الأعمال والتجار والمديرين التنفيذيين للشركات والمصانع والمؤسسات بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم في وفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي، داعين المولى القدير أن يتغمد الفقيدة برحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء … معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرِّقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ ومن المسؤولين.