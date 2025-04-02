الامارات | "طرق دبي" تنقل 6.39 ملايين راكب خلال عطلة عيد الفطر المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة والتنقل المشترك خلال عطلة عيد الفطر المبارك 1446 هجرية 2025 ميلادية، (من 30 مارس وحتى 1 أبريل الجاري)، بلغ 6 ملايين و390 ألف راكب.

وأوضحت الهيئة أن عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر، خلال العطلة، وصل إلى 2 مليون و427 ألف راكب، بينما بلغ عدد ركاب الترام 111,130 راكب، وعدد ركاب الحافلات العامة مليون و329 ألف راكب، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 408 ألف راكب، ونقلت مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز) 1 مليون و686 ألف راكب، فيما سجلت أعداد ركاب التنقّل المشترك (والتي تشمل مركبات شركات التطبيقات الذكية ومركبات التأجير بالساعات والحافلات عند الطلب) 429,616 راكباً.