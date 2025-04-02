الامارات | ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، والطقس صحو بوجه عام، ومغبر أحيانا.



وذكر المركز في نشرته أن طقس، غدا الخميس، صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناُ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتستمر حالة الطقس كذلك، يوم الجمعة، حيث يكون صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناُ، فيما يشهد غبارا أحيانا ونشاطا لحركة الرياح يومي السبت والأحد المقبلين خلال فترة النهار.