الامارات | انخفاض الحرارة.. وأمطار محتملة الأسبوع الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام الأربعة المقبلة، مع احتمال سقوط أمطار وتشكل ضباب، ورياح نشطة وقوية ومثيرة الأتربة على مناطق مختلفة من الدولة.

وذكر المركز، في نشرته حول الطقس، أن الطقس سيشهد اليوم انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، وسيكون رطباً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، وسيكون غائماً جزئياً إلى غائم، ومغبراً أحياناً نهاراً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، خاصة على الغرب والجزر، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة إلى قوية أحياناً، خاصة على البحر، وتكون مثيرة الغبار والأتربة نهاراً، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلاً في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس يكون صحواً بوجه عام غداً، وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً على البحر، ومثيرة الغبار نهاراً، منبهاً إلى أن البحر سيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويكون صحواً بوجه عام يوم الخميس المقبل، وتظهر السحب شرقاً نهاراً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال إن البحر سيكون خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.