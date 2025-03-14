الامارات | «بلدية دبي» تُطلق خدمة للكشف عن مُسببات الحساسية في المنتجات الغذائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبي خدمة للكشف عن مسببات الحساسية في المنتجات الغذائية، وذلك باستخدام أجهزة وتقنيات متطورة، في إطار حرصها على تقديم خدمات متميزة تواكب التطورات العلمية الحديثة، وأوضحت البلدية، عبر منصاتها الرقمية، أن هذه الخطوة تأتي لتعكس ريادة بلدية دبي وجهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة، وضمان استدامة المنظومة الغذائية في الإمارة.

وأكدت بلدية دبي تكثيف حملاتها وزياراتها الميدانية التفتيشية للرقابة على مجالات الصحة والسلامة، والصحة العامة وسلامة الغذاء، خلال شهر رمضان المبارك، واستهدفت جميع الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات الغذائية، ومتاجر ومستودعات الأغذية، والمطاعم والمطابخ الشعبية، والمحامص والمخابز ومحال الشوكولاتة، والهايبرماركت والسوبرماركت، والفنادق، إضافة إلى الصالونات ومراكز التجميل، والمناطق المخصصة للتدخين في المقاهي والمطاعم ومناطق الألعاب والفعاليات، والمدن العمالية والأسواق المجتمعية.

وقالت البلدية لـ«الإمارات اليوم» إن الضوابط الواجب على المنشآت الغذائية الالتزام بها تتطلب التقيُّد بالقوانين والتشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء، والتي تم تحديدها في الأمر المحلي رقم 11 لعام 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، إذ يُعد هذا الإطار القانوني أساسياً لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، وحماية صحة المستهلكين، وتعزيز الثقة بجودة المنتجات الغذائية المتداولة في الإمارة.

وأضافت: «كما يتوجب على المنشآت الالتزام بنظام سلامة الغذاء الذي وضعته بلدية دبي، الذي يهدف إلى ضمان سلامة الأغذية عبر جميع مراحل السلسلة الغذائية، بدءاً من لحظة استلام المواد الغذائية، مروراً بعمليات التخزين، والتحضير، والتصنيع، والتوزيع (النقل)، وصولاً إلى التداول والاستهلاك الآمن بين المستهلكين. ويتطلب هذا النظام من المنشآت تطبيق إجراءات دقيقة للتحقق من سلامة الأغذية في كل مرحلة لضمان توفير منتجات غذائية صحية وآمنة للمجتمع».

وتابعت بلدية دبي: «يُعتبر وجود مشرف صحي مؤهل في المنشآت الغذائية عنصراً ضرورياً لضمان الالتزام بالقوانين وأنظمة سلامة الغذاء، ويتولى المشرف الصحي مسؤولية مراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في إدارة سلامة الغذاء، ويتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الحاجة»، مشيرة إلى أنه من خلال هذا الإشراف المستمر، تسعى بلدية دبي إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من السلامة الغذائية والوقاية من المخاطر الصحية المحتملة لضمان توفير بيئة غذائية آمنة وصحية لسكان الإمارة وزوارها.