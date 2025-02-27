الامارات | 75 وظيفة للمواطنين طرحتها 18 جهة في معرض «مدينة إكسبو دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت 18 جهة حكومية وخاصة، محلية وعالمية، 75 فرصة وظيفية للشباب المواطنين الباحثين عن عمل، في معرض «وظائف الإمارات» في «مدينة إكسبو دبي»، أمس، تشمل قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والهندسة والتمويل، واستشارات الأعمال والضيافة، إضافة إلى الإنتاج السينمائي والفعاليات والترفيه، وذلك خلال معرض «وظائف الإمارات» الذي نظمته، أمس، مدينة إكسبو دبي.

وقال مدير الشراكات في إكسبو دبي، نديم بدران، لـ«الإمارات اليوم»: «نحن في إكسبو دبي بصفتنا منظمي المعرض، طلبنا من الشركات المشاركة توفير قائمة بالشواغر الوظيفية وعددها، وأرسلناها إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حتى يتسنى لها مخاطبة الفئات المعنية من الباحثين عن عمل، خصوصاً أن الدائرة لديها قاعدة بيانات بالباحثين في مختلف التخصصات، لذلك يصبح من الأسهل ربط الباحثين بالشركات والفرص المتوافرة».

وأضاف: «رغبنا في ألا يقتصر المعرض على المقابلات الوظيفية فقط، بل يتم من خلاله إتاحة فرص وظيفية حقيقية من خلال الجهة المعنية»، لافتاً إلى أن الوظائف مخصصة لحديثي التخرج، وحَمَلة المؤهلات المختلفة كالبكالوريوس و«الثانوية»، فضلاً عن وظائف بدوام غير كامل لمن يرغب.

وأكد بدران أن المعرض يقام بالتنسيق مع 18 جهة وشركة متنوعة، حيث أتاحت أكثر من 75 فرصة وظيفية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الهندسة والضيافة والمحاسبة واستشارات الأعمال، مشيراً إلى أنه تمت إتاحة الفرص الوظيفية بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، وأكد أن المقابلات المباشرة مهمة للغاية، لأن الهدف الرئيس تعليم الشباب من حديثي التخرج كيفية التعامل مع الغير، وليس التقديم على الوظائف فقط، مشيراً إلى أن الوظائف متاحة لكل المواطنين من مختلف إمارات الدولة، ومن بينهم أصحاب الهمم.

وأكد ممثّلو مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، أن الهدف من منصة نافس استقطاب الباحثين عن عمل من خلال التسجيل في المنصة، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالدعم والمزايا التي توفّرها المنصة، فيما تتيح كذلك تأهيل الشباب المواطنين من خلال الدورات التدريبية، وتقديم كل أوجه الدعم لتأهيلهم لسوق العمل في الدولة، حتى يكونوا على كفاءة عالية في أي وظيفة يتم الترشح لها.

من جانبها، أكدت مدير عمليات التوطين في «دو»، أريزو غازي، أن شركة دو طرحت العديد من الوظائف خلال المعرض في عدة تخصصات، منها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والإدارة، لافتة إلى أن الفرص الوظيفية تشمل المواطنين حديثي التخرج، وحملة شهادة البكالوريوس.

وقال ضابط بقسم التوطين في موانئ دبي العالمية، أحمد محمد، إن موانئ دبي العالمية منفتحة على جميع الخيارات المرنة لشباب المواطنين، بحيث تستهدف في المقام الأول تأهيلهم وتطويرهم لسوق العمل، من خلال برامج تدريبية ممتدة، على أن يتم تعيين من يثبتون كفاءتهم خلال البرامج، لافتاً إلى أنه تم طرح مجموعة من الشواغر الوظيفية في تخصصات مختلفة، مثل الأمن والسلامة والعمليات، والهندسة والتكنولوجيا والشؤون المالية والمحاسبية.

ولفت إلى أن المؤهلات المطلوبة متنوعة، حيث تشمل حملة شهادة البكالوريوس، وكذلك الثانوية العامة، لاسيما أن الفرص المتوافرة متنوعة وتراعي مختلف الفئات.

وقال مدير التوطين في بنك دبي الإسلامي، راشد العولقي، إن البنك أتاح من خلال المعرض أكثر من 50 فرصة وظيفية لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات، وحملة الثانوية العامة، فضلاً عن فرص التدريب الصيفي لطلبة الجامعات، وكذلك وظائف بدوام غير كامل لمن يرغب في ذلك، موضحاً أن أغلب الوظائف ركزت على المحاسبة والشؤون المالية.

وأوضح ممثلو شركة سيمنز العالمية، أن الشركة طرحت تسعة شواغر وظيفية في تخصصات مختلفة، منها الهندسة وإدارة الأعمال والتسويق لحديثي التخرج من حَمَلة شهادة البكالوريوس، على أن يتم اختيار أصحاب السير الذاتية الملائمة.

من جانبها، طرحت شركة سبينيس للمتاجر خلال المعرض عدداً من الوظائف أمام الشباب المواطن، منها مساعد مبيعات في «السوبرماركت»، وأمين صندوق، ومساعد خدمة العملاء، وكاتب إداري، إضافة إلى وظائف في المكتب الرئيس أيضاً، مشيرة إلى أن المؤهلات المطلوبة من حَمَلة شهادة الثانوية العامة، فيما تكون العقود بنظام الدوام الكامل لمدة خمسة إلى ستة أيام أسبوعياً، على أن يكون العمل في متاجر سبينيس في دبي والشارقة وعجمان وأبوظبي والعين ورأس الخيمة، أو في المكتب الرئيس في الميدان بدبي.

نديم بدران:

. الوظائف مخصصة لحديثي التخرج وحَمَلة المؤهلات المختلفة كالبكالوريوس و«الثانوية».