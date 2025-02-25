الامارات | فحص «الإقامة» يوفر ذكاء اصطناعياً للكشف عن السل بدقة 99%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عززت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مراكز الصحة العامة ومراكز فحص اللياقة الطبية التابعة لها بتقنيات حديثة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، للكشف عن مرض الدرن الرئوي (السل)، بدقة تصل إلى 99%، ضمن الفحوص الطبية المقررة التي يتم إجراؤها لطالبي تأشيرات الإقامة.

وأوضحت المؤسسة أن دقة فحوص الأشعة للكشف عن مرض السل شهدت تحسناً ملحوظاً على مدار السنوات الأربع الماضية، إذ ارتفعت من 80% في عام 2021 إلى 99% في عام 2024، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسهم في تسريع عمليات التشخيص، وبدء العلاج الفوري، والحد من انتشار المرض.

وأكدت «الإمارات الصحية» أن هذا التطوير يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية، وتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية في المجال الطبي، بما يرسّخ مكانتها الريادية في تقديم خدمات صحية متقدمة باستخدام التقنيات الحديثة، لتحقيق صحة أفضل لجميع أفراد المجتمع.

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن فحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة يكشف عن خمسة أنواع من الأمراض: «فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة - الإيدز (HIV)، والدرن الرئوي (السل)، وفحص الجذام، والتهاب الكبد الوبائي (ب)، والتهاب الكبد الوبائي (ج)»، وأكدت أن تطعيم التهاب الكبد الوبائي (ب) يكون إلزامياً لخمس فئات: «لمربيات الأطفال، والعاملين في المنازل ومن في حكمهم، ومشرفات الحضانة ورياض الأطفال، والعاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، والعاملين في المرافق الصحية».