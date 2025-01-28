طحنون بن زايد يبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون التوجهات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع أندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون التوجهات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بحثت مع أندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون التوجهات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي وفرص تعزيز الشراكة بين الإمارات وأمازون على الصعيدين الثنائي والدولي. الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة يعزز مكانة الإمارات ويدفع رؤيتنا المشتركة للتقدم التكنولوجي».