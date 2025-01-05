"العين للتمور" يتوج الفائزين بمزاينة "الفرض" في يومه الثاني

ابوظبي - سيف اليزيد - توج مهرجان العين للتمور أمس، الفائزين في مزاينة "الفرض"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في واحة الهيلي بمدينة العين، ويستمر حتى 8 يناير الجاري.

وتوج عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في الهيئة، ومطر سالم الظاهري، ضيف شرف المهرجان، الفائزين في المسابقة.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بمزاينة الفرض بقيمة إجمالية بلغت 226 ألف درهم.

وكان المهرجان استقبل أمس 1050 كيلوغراماً من التمور المشاركة في مزاينة "الفرض" من 21 متسابقاً، فيما استقبل صباح اليوم مشاركات مزاينة الخلاص، التي ستعلن نتائجها في الفترة المسائية.



وفي مزاد التمور ليوم أمس كانت أعلى قيمة بيع لصندوق من صنف الزاملي بقيمة 510 دراهم، يليه صنف الفرض بـ 500 درهم، فيما بلغ مجموع المبيعات في اليوم الثاني 87 ألفاً و380 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 2320 كيلوغراماً بإجمالي 702 صندوقا.

وشهد المهرجان تنظيم مسابقة طبخ عصيدة التمر وتتويج الفائزين.

ويهدف المهرجان إلى إبراز المكانة التاريخية لشجرة النخيل، وتسليط الضوء على الأهمية التاريخية لمدينة العين والتعريف بإمكاناتها التراثية والاقتصادية والزراعية، عبر فعاليات متنوّعة تراثية وترفيهية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.