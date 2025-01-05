جواهر بنت عبدالله القاسمي مديراً عاماً لـ «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، قراراً بتعيين الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديراً عاماً للمؤسسة، في خطوة تعكس التزام إمارة الشارقة المستمر بتعزيز دورها الرائد في تمكين الأطفال والشباب وتنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية.

يأتي القرار تأكيداً على رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، التي تطمح إلى تحقيق الاستثمار الأمثل من الكفاءات الوطنية والقيادات المتميزة التي أسهمت بشكل فاعل في تطوير العمل المؤسسي الذي يعكس جهوداً حثيثة تستمر بالعمل من أجل الارتقاء بمجتمع الإمارة.

وستعمل الشيخة جواهر بنت عبدالله على وضع استراتيجيات متكاملة وسياسات محددة للمؤسسات المنضوية تحت مظلة ربع قرن، التي تضمن احتضان الطفل في الشارقة بالأسلوب الأمثل، الذي يساعده على استكشاف مواهبه وقدراته وبناء شخصيته، وتعزيز انتمائه لمجتمعه ووطنه، عبر سلسلة من المبادرات والأنشطة غير الصفيّة، حيث ستقوم في إدارتها الجديدة للمؤسسة على وضع خطط قصيرة وطويلة المدى تضمن استدامة عطاء ربع قرن، بل وتتواءم مع التغيرات الحياتية والبيئية المتوقعة بكل سلاسة، بما يتلاءم مع تطلعات رئيسة المؤسسة وقيادة إمارة الشارقة.

وحرصت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، على ترك بصمة مؤثرة منذ بداية مسيرتها المهنية في القطاع المجتمعي الإبداعي، عبر قيادتها لمؤسسة فن - منصة الاكتشاف الإعلامي لأكثر من 13 عاماً، حيث استطاعت خلالها أن تنطلق بجهود وطاقات فريق العمل لتؤسس جيلاً من المبدعين الصغار وتعزز بهم شغف رواية الحكايات وترجمة منظورهم الإبداعي إلى جمهورهم، عبر المواد الإعلامية والأفلام، بالإضافة إلى تسليحهم بالمعارف الفنية التي تعزز مهارات التحليل النقدي السينمائي والإعلامي لدى الجيل الناشئ.

وتحت إدارة الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، أطلقت مؤسسة فن عدداً من المشاريع الرائدة والبرامج التدريبية التي طوّرت مهارات عدد كبير من المستفيدين في مجالات السينما والفنون البصرية والإعلام الرقمي، وأسهمت جهودها في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي للإبداع والثقافة من خلال بناء بيئة ثرية بالإبداع البصري.

وبصفتها مديرة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، قادت الشيخة جواهر بنت عبدالله فريقاً متكاملاً نظّم 11 نسخة ناجحة من المهرجان بجميع المقاييس، حتى أصبح محطة سنوية مهمة لصناع الأفلام والمهتمين بالسينما محلياً ودولياً، للاطلاع على ما يطرحه المهرجان من برامج تعزز دَور السينما في إثراء مخيلة الأطفال وتنمية قيمهم الإبداعية.

وتقديراً لمسيرتها الثرية والراسخة، مَنَحت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الشيخة جواهر بنت عبدالله «وسام الأداء المتميز»، تقديراً لسنوات عطائها الممتدة التي كان لها الأثر الكبير في تطوير العمل المؤسسي وبناء الأطفال وصقل مهاراتهم التي تعود بالنفع على مجتمع إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة

جدير بالذكر أن مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تأسست في عام 2016، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستجابة لرؤية قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، التي تهدف إلى إعداد جيل مؤهل من القادة والمبدعين من الفئات العمرية بين 6 و31 عاماً، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات التعليمية والتربوية.

وتضم المؤسسة تحت مظلتها عدة مؤسسات رائدة، مثل أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به في تمكين الأجيال القادمة وتطوير مهاراتهم.

وبتعيين الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، تواصل مؤسسة ربع قرن مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها الطموحة في صناعة قادة المستقبل الذين يساهمون بفعالية في بناء مجتمع متقدم ومستدام.