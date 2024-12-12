اكتمال التحضيرات لتنظيم "حصن الاتحاد 10" في العين

ابوظبي - سيف اليزيد - تمضي الاستعدادات قدما لتنفيذ النسخة الحالية من العرض العسكري "حصن الاتحاد 10" الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، والمزمع إقامته في مدينة العين يوم الجمعة الثالث عشر 13 من ديسمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة مساء.

وشهدت النسخ التسع الماضية من "حصن الاتحاد"، تعاوناً متميزاً بين وزارة الدفاع وعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة لتنظيم العروض العسكرية التي تنقلت بين إمارات الدولة منذ العرض العسكري الأول الذي نظم في كورنيش أبوظبي في مارس من العام 2017.

وتشهد التحضيرات الأخيرة قبيل انطلاق العرض العسكري "حصن الاتحاد 10" الذي يقام تحت شعار "فخر ووفاء، عهد وولاء، أمن ونماء" تكاملا بين خمس وأربعين 45 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة تتعاون مع وزارة الدفاع في تنظيم الحدث وذلك لضمان نجاحه وتقديمه بأعلى مستويات الاحترافية.

حيث تم تجهيز ساحة العرض في مطار العين الدولي التي تتسع لستة وعشرين 26 ألفا من الحضور، وتم تنسيق الجهود بين قوات رئيسية هي القوات البرية، والقوات الجوية والدفاع الجوي، وحرس الرئاسة، والطيران المشترك، والحرس الوطني، وشرطة أبوظبي، إلى جانب الجهات المساندة لوزارة الدفاع، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ما يعزز التفاعل السلس بين القوات المختلفة المشاركة في الحدث، ويعكس في الوقت ذاته الرؤية الموحدة التي تؤكد أهمية العمل الجماعي بين مؤسسات الدولة لضمان أمن الوطن واستقراره.

وتأتي هذه الاستعدادات لتعكس مدى التزام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بإظهار جاهزيتها، وإلقاء الضوء على الحرفية العالية التي تميز أداء أفرادها، ما يعزز مكانة "حصن الاتحاد" كحدث وطني يبرز قوة وتلاحم مؤسسات الدولة وتميز قواتها المسلحة.

كما تنظم وزارة الدفاع قرية ترفيهية للأطفال والعائلات في موقع الحدث، ستفتح أبوابها للجمهور من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساء، وستتضمن العديد من الفعاليات وعروض الألعاب الترفيهية المختلفة، إلى جانب مساحة للزوار من جميع الأعمار للتعرف عن قرب على دور قواتنا المسلحة في صون الوطن وحماية مكتسباته.

وتهدف اللجنة المنظمة إلى اشراك الجمهور وتعزيز الوعي العام لديهم من خلال جعل العرض العسكري منصة للتواصل مع المجتمع وتعزيز الشعور بالفخر الوطني لدى أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.