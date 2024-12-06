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الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الكتبي

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله علي بالرشيد الكتبي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة سلطان سيف بالظبيعة الكتبي، وذلك في قلعة الرمال في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تهانيه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً أسريّةً سعيدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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