الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الكتبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله علي بالرشيد الكتبي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة سلطان سيف بالظبيعة الكتبي، وذلك في قلعة الرمال في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تهانيه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً أسريّةً سعيدة.