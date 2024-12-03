الامارات | حمدان بن محمد: الإمارات وطن هدفه الأول سعادة الإنسان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن القيم الراسخة التي تأسس عليها بنيان الاتحاد، ستظل دائماً الضمانة الأولى لتقدم وازدهار وطن اختار أن يكون هدفه الأول سعادة الإنسان ونجاحه ورقيه، إيماناً بأن رفعة الأوطان لا تتحقق إلا بتميز أفرادها وامتلاكهم المقومات التي تعينهم على النهوض بإمكانات مجتمعاتهم، وقدرتهم على العطاء والتميز، استناداً إلى أسس ترتكز على امتلاك زمام العِلم والمعرفة ومضافرتهما بالعمل الجاد.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في الذكرى الـ53 لقيام دولتنا العزيزة، نستذكر بكل معاني الفخر مسيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والآباء المؤسسين، الذين أقاموا الاتحاد ورسخوا القواعد المتينة لهذا الصرح المبارك، وبهذه المناسبة الغالية، نبارك لرئيس دولتنا وقائد مسيرتنا، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما حكام الإمارات وشعبنا العزيز».

وأضاف سموّه: «في هذا اليوم، نجدد العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بالعمل المخلص دوماً وأبداً، للحفاظ على راية الاتحاد خفاقةً في ميادين الريادة، لنصنع مستقبلاً مشرقاً لأجيال الإمارات القادمة».

وقال سموّه: «في هذا اليوم المجيد نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، مجددين العهد والوعد على المضي قدماً في القيام بواجباتنا تجاه الوطن، على النحو الذي يوفّي الآباء المؤسسين حقهم علينا في استكمال المسيرة المباركة».