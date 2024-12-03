الامارات | منصور بن محمد: الإمارات تواصل مسيرتها نحو المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دولة الإمارات، وهي تحتفل بعيد الاتحاد الـ53، تستذكر جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم، وما قدموه من عطاء لإرساء الأساس لتجربة وحدوية فريدة، فيما تواصل الدولة مسيرتها المباركة نحو المستقبل بنهج واضح أرساه الآباء المؤسسون، جوهره تمكين الإنسان والارتقاء بجودة حياته باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

وقال سموّه بمناسبة عيد الاتحاد الـ53: «أتقدم بأسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، داعياً الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا الغالية وهي في نعمة ورقي وازدهار».