النائب العام للدولة: عيد الاتحاد يجسّد معاني وحدة الشعب والقيادة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن الثاني من ديسمبر يوم راسخ في ذاكرة الوطن والمواطنين، يجسّد معاني وحدة الشعب والقيادة، باعتباره التاريخ الأهم في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال الشامسي، في كلمته بمناسبة «عيد الاتحاد الـ53» للدولة، إن مناسبة عيد الاتحاد تحمل معاني ودلالات عدة تؤكد في مجملها وحدة الإماراتيين، قيادة وشعباً في الهدف والمصير، ومشاركة الجميع في حماية الوطن وإعلاء بنيانه والحفاظ على مكتسباته.

وأضاف، نجدد اليوم الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة التي سارت على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورفاق دربه المؤسسين الأوائل، رحمهم الله، فواصلت المسيرة المباركة بخطى ثابتة حتى أصحبت دولة الإمارات منارة مضيئة علي خريطة العالم من حيث التطور والنماء.

ورفع النائب العام للدولة، بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، سائلاً المولى، عز وجل، أن يديم دولة الإمارات أبية كريمة آمنة.

وأعرب عن تمنياته بالخير والسعادة لشعب الإمارات والمقيمين فيها، في ظل القيم الثابتة من سيادة القانون والأمن والعدالة والمساواة، باعتبارها ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات على أرض دولتنا الحبيبة.