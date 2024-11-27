الامارات | حمدان بن محمد يترأس وفد الدولة في الاجتماع الـ 21 لمجلس الدفاع المشترك بالدوحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأّس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال اجتماع مجلس الدفاع المشترك للدورة الـ21 لوزراء الدفاع بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، التي ركزت في مجملها على سُبل إيجاد المقومات اللازمة لتعزيز التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ضوء الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة بين دول المجلس، وبما يرقى إلى تطلعات قادتها لمستقبل التعاون الخليجي المشترك في سياقه العام وضمن مختلف المجالات الحيوية.

وناقش الاجتماع متطلبات الارتقاء بعمليات التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب والتأهيل، بما يكفل أعلى درجات الكفاءة والجاهزية للقوات المسلحة، ويؤكد إلمام مختلف وحداتها بأحدث التجهيزات والتقنيات والاستراتيجيات، وصولاً إلى المستوى المأمول من أعلى درجات الأداء التكتيكي في شتى القطاعات الدفاعية، بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، ويكفل لها الاستمرار في مسيرتها التنموية الطموحة.

وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد وصل في وقت سابق، أمس، إلى الدوحة، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموّه، الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وعدد من قادة الأفرع العسكرية.

وضم الوفد المرافق لسموّه إلى اجتماعات الدوحة، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، عمر بن سلطان العلماء، ووكيل وزارة الدفاع، مطر سالم الظاهري، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، ومدير مكتب سمو وزير الدفاع، اللواء الركن خليفة راشد الهاملي، ورئيس هيئة العمليات والتخطيط الاستراتيجي، اللواء الركن أحمد علي بيشوه، والعميد الركن قيس راشد الظاهري.