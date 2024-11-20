خليفة بن طحنون بن محمد يزور مهرجان العين للكتاب 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - زار معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، اليوم جانباً من فعاليات "مهرجان العين للكتاب"، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويستمر لغاية 23 نوفمبر الجاري، تحت شعار "العين أوسع لك من الدار".

وتفقدّ معاليه عدداً من الأجنحة ودور النشر المشاركة في المهرجان، واطلّع على أحدث إصداراتها ومبادراتها في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والثقافية والنقدية التي ستُسهم في إثراء المشهد الثقافي الأدبي للإمارة، وأشاد معاليه بدور هذا الحدث الثقافي في تعزيز اللغة العربية ونشر ثقافة القراءة في المجتمع، ودعم المشهد الثقافي المحلي والارتقاء به.

واطلع معاليه على برنامج المهرجان الحافل بالفعاليات والأنشطة وورش العمل والجلسات التفاعلية الذي كرّس مكانة المهرجان كحدث سنوي رئيسي في المشهد الثقافي الوطني.

ورافق معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال هذه الزيارة، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "تعد اللغة العربية الوعاء الجامع الذي يعزز الهوية الوطنية للدولة ويحافظ على خصوصيتها الثقافية والحضارية والمجتمعية. ويعكس مهرجان العين للكتاب جهودنا الرامية إلى إبراز ودعم المبدعين والكتاب الإماراتيين في مختلف المجالات الأدبية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز ثقافي ديناميكي. كما ويُسهم المهرجان في غرس وتعزيز حب القراءة في الأجيال الجديدة".

ويشارك في المهرجان، الذي يستقطب سنوياً 140 ألف زائر، 200 عارض يقدمون 100 ألف كتاب في مختلف المجالات، بما ينسجم مع أهداف المهرجان المتمثلة في الاحتفاء بالمؤلفين الإماراتيين وأعمالهم المتميزة، بالإضافة إلى برنامج مصمم خصيصاً لبث روح الإبداع وحب القراءة بين جميع أفراد المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب والناشئة وتحفيزهم على التواصل مع التراث الثقافي الإماراتي، والتعرف إلى مخزونه العريق.

يسلّط برنامج "ليالي الشعر- الكلمة المغنّاة"، الذي يعد إحدى أهم مبادرات المهرجان، الضوء على تجربة الإمارات الرائدة في الحفاظ على الموروث الشعري الشعبي، من خلال ثلاث فقرات: تحمل الأولى عنوان "الغائب الحاضر"، والتي يتم خلالها الاحتفاء بمسيرة كبار الشعراء الذين غادروا إلى دار البقاء خلال العام الجاري وتركوا بصمات خالدة في الساحة الشعرية، والفقرة الثانية بعنوان "بدايات ومآلات"، وتناقش دور وسائل الإعلام والمبادرات الحكومية والخاصة في تدوين الشعر وتوثيقه، أما الفقرة الثالثة "مجالس الشعراء" فتحاكي في أجوائها المجالس الشعرية التي كانت تبثها المحطات التلفزيونية في ثمانينيات القرن الماضي. كما يحتفي المهرجان عبر "ليالي الشعر" في دورته الحالية، بمسيرة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، وتجربته الثرية في دعم الأدب والشعر، واهتمامه الكبير بتعزيز الثقافة لدى الأجيال ورعاية الأدباء.

ويستضيف المعرض جلسة حصرية حول إطلاق كتاب "التثقيف زمن التأفيف"، بحضور مؤلفة الكتاب الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، وستدير الحوار الأستاذة الجامعية والكاتبة الدكتورة فاطمة المزروعي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فعاليات المهرجان تقام في مواقع تراثية وحضارية عدة، وأبرزها العين سكوير في استاد هزاع بن زايد، وقلعة الجاهلي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وثلاثة مراكز تجارية، إلى جانب مكتبة زايد المركزية، التي تحتضن حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة "كنز الجيل".