الامارات | مكتوم بن محمد: من الشيخ زايد انطلقت المسيرة وبرؤيته أزهرت وأثمرت وعلى نهجه نستمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على منصة "إكس": "عشرون عاماً مرّت على وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-، لم تزدنا إلا حباً له ووفاءً لذكراه، من الشيخ زايد انطلقت المسيرة، وبرؤيته أزهرت وأثمرت، وعلى نهجه نستمر، رحم الله الوالد المؤسس وأسكنه فسيح جناته".