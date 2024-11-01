الامارات | الإمارات عضواً في لجنة معايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أمس، عن تعيينها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عضواً في الدورة الثامنة للجنة معايير الأمان التابعة لها، التي تتألف من 26 ممثلاً من الجهات الرقابية النووية والإشعاعية من جميع أنحاء العالم. وتمثل مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة، سارة السعدي، الدولة في هذه اللجنة، وتم اختيار ممثلي الجهات من قبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيلو مريانو غروسي.

وتعد اللجنة، لجنة دائمة تتألف من كبار المسؤولين الحكوميين الذين يضطلعون بمسؤوليات وطنية لوضع المعايير الرقابية للطاقة النووية، ونقل المواد المشعة، فضلاً عن الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وتقدم المشورة للمدير العام بشأن البرنامج الشامل المتعلق بالجوانب الرقابية للأمان.

وقالت سارة السعدي إن تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عضواً في اللجنة يعد إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات، ويعكس ثقة المجتمع الدولي بالدولة للاستفادة من إطارها الرقابي النووي الفعال، الذي أسهم في أن تصبح نموذجاً يحتذى عالمياً للعديد من الدول التي تطمح إلى الشروع في بناء برنامج للطاقة النووية.