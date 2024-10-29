اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | غدا.. طقس صحو غائم جزئيا

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس صحو غائم جزئيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

 وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح تكون شمالية غربية - جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط الموج مساء، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:10 والمد الثاني عند الساعة 00:15، والجزر الأول عند الساعة 18:26 والجزر الثاني عند الساعة 06:00، أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:03 والمد الثاني عند الساعة 21:11، والجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 02:57.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements