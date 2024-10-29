سعود بن صقر يستقبل عدداً من سفراء الدول الأفريقية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة رشيد سيساي، سفير جمهورية سيراليون لدى الدولة، وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، يرافقه عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى الإمارات، الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب سموه، بأصحاب السعادة السفراء، وبحث معهم سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع الدول الأفريقية، على مختلف الصعد.

واستعرض سموه خلال اللقاء العلاقات مع الدول الأفريقية وأفق تطويرها، وما تشهده من تقدم في جميع المجالات خاصة الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، والسياحية، والجهود المبذولة لتعزيز الروابط التنموية التي من شأنها تحقيق النمو، والتقدم، والازدهار للجميع.

من جانبه عبر سعادة رشيد سيساي، وأصحاب السعادة السفراء، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال مشيدين بمتانة العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات والدول الأفريقية، وبالنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة وإمارة رأس الخيمة في كافة المجالات.

ضم الوفد المرافق كلاً من سعادة كينيث ميليمو نغانغا، سفير جمهورية كينيا، وسعادة ماري نجيكا اوبومبو، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسعادة فاكابا ديابي سفير جمهورية كوت ديفوار، وسعادة سيكو شريفكي كامارا، سفير جمهورية غينيا، وسعادة عمر حسين أوبا، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سعادة كيدلا يونس حامدي ، سفير جمهورية تشاد، وسعادة فافا سانيانج، سفير جمهورية غامبيا، وسعادة جواكيم كومبويو القائم بأعمال سفارة جمهورية موزمبيق، وسعادة يمبيلانجي إم سشوني القائم بأعمال سفارة جمهورية زامبيا.