مباشر.. تغطية خاصة لقمة قادة "بريكس"

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم أعمال القمة الـ 16 لقادة دول مجموعة "بريكس" التي افتتحها فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في مدينة قازان الروسية.

وتعد المشاركة الأولى لدولة الإمارات القمة بصفتها عضواً في مجموعة " بريكس".

وتعقد القمة التي ترأسها روسيا في دورتها هذا العام تحت شعار" التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين" .. بمشاركة قادة عدد من دول المجموعة ورؤساء حكوماتها بجانب ممثلي الدول المدعوة وعدد من المنظمات الدولية.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل في وقت سابق إلى المركز الدولي للمعارض "إكسبو قازان"مقر عقد القمة .. والتقطت لسموه والقادة المشاركين الصور الجماعية.