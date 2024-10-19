الامارات | «دبي الرقمية»: نعمل لهدف واحد.. هو خدمة حاضر ومستقبل دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت حكومة «دبي الرقمية» أنها وشركاءها يعملون لهدف واحد، هو خدمة حاضر ومستقبل دبي.

واختتمت «دبي الرقمية» مشاركتها في «جيتكس غلوبال 2024»، الذي انتهت فعالياته أمس، عبر جناح حكومة دبي الذي ضم أكثر من 45 جهة حكومية وخاصة مثلت في مجموعها حضوراً منسّقاً ومتناغماً يعكس روح الفريق الوطني الواحد لخدمة الأهداف العليا لدبي وتعزيز مكانتها العالمية كحاضنة للابتكار والتطور التكنولوجي ونموذج لمدن المستقبل.

وشهد جناح حكومة دبي زيارات لمجموعة من كبار الشخصيات وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص، وإقبالاً لافتاً من آلاف الزوار الذين جالوا بين المنصات وتعرفوا إلى كثير من المنتجات والحلول والمبادرات في المجالات كافة.

كما حظيت منطقة الذكاء الاصطناعي التي أنشأتها «دبي الرقمية» باهتمام خاص من الزوار، حيث عرضت مبادرات تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمل الحكومي في العديد من الخدمات والأنظمة.

وعبّر مدير عام «دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري، عن شكره للقائمين على جناح حكومة دبي لما أبدوه من عمل مشترك وتعاون وثيق، ما أسهم في الحضور المتميز لها من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال: «كما في كل مرة، نجحت فرق العمل في تقديم نموذج رائع في التنظيم والإدارة والتنسيق، وضربت مثالاً في تجسيد روح الفريق الواحد الذي يضع نصب عينيه الأهداف العليا لدبي، وفي مقدمتها رقمنة الحياة وترسيخ المكانة الرائدة لدبي كمدينة عالمية ونموذج ملهم لمدن المستقبل».

وأضاف: «في كل محطة من محطات (جيتكس) نؤكد أننا ننتقل من قمة إلى أخرى، ومن خلال ما عرضته الجهات الشريكة على جناح حكومة دبي هذا العام، نتأكد أننا أقرب من أي وقت مضى من تحقيق أهدافنا المشتركة المتجسدة في أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يكرّس موقع دبي في طليعة مدن المستقبل. لقد كانت نسخة هذا العام من (جيتكس غلوبال) مناسبة أخرى للتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعات، ذلك أن حضور شركائنا في القطاع الخاص كان تأكيداً على أننا جميعاً نعمل لهدف واحد وهو خدمة حاضر ومستقبل دبي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دوماً على العمل المشترك».