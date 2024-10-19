الامارات | «سيرا» تعرض حزمة من الابتكارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) حزمة من الابتكارات المتطورة في مجال الصناعة الأمنية والخدمات الحكومية الذكية خلال فعاليات «جيتكس 2024»، الذي أقيم في مركز دبي التجاري، خلال الفترة من 14-18 أكتوبر، شملت تقنية الموظف الافتراضي «أفاتار» ومنصة تقييم غوغل. وأفادت المؤسسة بأن تقنية «الموظف الافتراضي»، تعد من أبرز ابتكاراتها، وتتيح للمتعاملين التفاعل مع شخصيات افتراضية متطورة، تساعد على توفير معلومات دقيقة، وفي إنجاز المعاملات الحكومية بطريقة سهلة ومباشرة.

كما أنها تمكن المتعاملين من الحصول على تجربة تفاعلية تسهل التواصل وتحسّن الوصول إلى مختلف الخدمات. وأوضحت أن منصة تقييمات غوغل تعدّ أداة حيوية لمتابعة أداء المؤسسات الحكومية في دبي، إذ ترصد وتجمع وتحلل تقييمات وآراء المتعاملين دورياً، ما يتيح للدوائر الحكومية إدراك نقاط القوة والضعف في خدماتها.

كما تسهم هذه المنصة في تعزيز الشفافية، من خلال إطلاع الجمهور على تقييمات الخدمات، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على خبرات الآخرين.

وتسعى المؤسسة من خلال هذه الأداة، إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمتعامل. وقال مدير تقنية المعلومات بالمؤسسة، محمد السويدي، إن «مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية حرصت من خلال مشاركتها في (جيتكس 2024) على تعزيز دورها في تطوير الصناعة الأمنية، ودعم التحول الرقمي في دبي، وابتكار حلول تقنية لتحسين تجربة المتعامل، وتسهيل الوصول للخدمة ضمن الرؤية الحكومية لتصفير البيروقراطية».