الامارات | مساعد شخصي ذكي لكل دارس في «جامعة حمدان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت جامعة حمدان بن محمد الذكية في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024، مبادرات في التعليم العالي، تشمل تقنيات مبتكرة بالذكاء الاصطناعي طورت بعضها بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

وقالت الجامعة في بيان صحافي، أمس، إن المبادرات تتضمن أربعة مشاريع رئيسة، الأول يتمثل في تطوير محتوى تعليمي بالذكاء الاصطناعي، يتضمن منصة متكاملة لتوليد المحتوى التعليمي، بما في ذلك إعداد الدروس والاختبارات، موضحة أن المنصة توفر لكل دارس مساعداً شخصياً ذكياً، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، متاحاً على مدار الساعة لتوفير الدعم الأكاديمي المخصّص.

وأوضحت أن المشروع الثاني يركّز على تحسين التعلّم عن بُعد، ويتضمن المشروع الثالث استكشاف الفرص والتحديات عبر استخدام تقنيات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات الأكاديمية، ويتمثل المشروع الرابع في تفعيل المساعد الذكي «كوبايلوت» من مايكروسوفت، بهدف تبسيط العمليات الإدارية والتعليمية بكفاءة أعلى.