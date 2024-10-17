الامارات | منصور بن محمد ولطيفة بنت محمد يلتقيان رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي     

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب، ضمن أعمال «مجالس المستقبل العالمية» التي تنظمها حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في دبي، في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك على هامش حضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، افتتاح أعمال الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية 2024، في دبي بمشاركة البروفيسور كلاوس شواب وكبار المسؤولين في الدولة، والخبراء والأكاديميين والمتخصصين من أعضاء مجالس المستقبل العالمية، و500 من نخبة الخبراء والمتخصصين والمفكرين ومستشرفي المستقبل من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، في 80 دولة حول العالم.

واستعرض سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع البروفيسور كلاوس شواب، تطورات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى، وأبرز المواضيع التي تتناولها مجالس المستقبل العالمية في اجتماعاتها.

وأكد سموّه حرص دبي ودولة الإمارات على تجسيد توجيهات القيادة بتعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات العالمية في تصميم مسارات المستقبل، وتطوير الأفكار وابتكار الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات وتعزيز الفرص، والارتقاء بحياة المجتمعات.

من جهتها، أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية المنتديات الدولية، في تشكيل المعرفة الإنسانية، وبناء التوجهات الجديدة الهادفة لخير المجتمعات، مشيدة سموّها بدور مجالس المستقبل العالمية في تطوير المعرفة الإنسانية، وتشكيل مسارات المستقبل من خلال الاستشراف العلمي المدعوم برؤى وخبرات نخبة المتخصصين حول العالم.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء.

وأشاد البروفيسور كلاوس شواب، خلال اللقاء، بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، وما نتج عنها من نتائج إيجابية كان لها انعكاسات عالمية، وشكر دبي ودولة الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة لهذه المنصة السنوية التي ينظمها المنتدى بالشراكة مع حكومة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً.

الجدير بالذكر، أن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2024 تركز على ملفات رئيسة، تشمل الابتكار من أجل نمو شامل، والعمل المناخي، وحماية الطبيعة، وانتقال الطاقة، وبناء الثقة لتعزيز التعاون العالمي. كما تغطي موضوعات حيوية، تشمل: مستقبل الذكاء الاصطناعي، ومعالجة مقاومة مضادات الميكروبات، واقتصاد الرعاية، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي والمائي، والميتافيرس، والتنقل ذاتي القيادة، واقتصادات الانتقال العادل، والمستقبل الجيوسياسي، والاستثمار المسؤول، والفضاء، والسياحة المستدامة، ونظافة الهواء، والمخاطر المركّبة، والبيانات العادلة، وتحوّل الطاقة، والحياد المناخي، والأحياء التركيبية، ومستقبل المدن، والحوكمة الرشيدة، ومستقبل النمو، والأمن والطبيعة، والعمل الإنساني المناخي، واقتصاد الكم، والتصنيع المتقدم وسلاسل القيمة، وخلق فرص العمل، والنظم المالية المرنة، والاستخدام المسؤول للموارد، وسياسات التكنولوجيا، ومستقبل التجارة والاستثمار، والحفاظ على المسار في الذكاء الاصطناعي، وإعادة تصور النمو، والصحة النفسية في العمل، والاقتصاد الأخضر العادل، وغيرها من المواضيع بالغة الأهمية.

. منصور بن محمد يؤكد حرص دبي ودولة الإمارات على تعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات العالمية في تصميم مسارات المستقبل.

. لطيفة بنت محمد تؤكد أهمية المنتديات الدولية في تشكيل المعرفة الإنسانية، وبناء التوجهات الجديدة الهادفة لخير المجتمعات.

. كلاوس شواب يشكر دبي ودولة الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة لهذه المنصة السنوية.