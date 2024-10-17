الامارات | «ديوا» تمنح أول رخصتين لمشغلي محطات شحن المركبات الكهربائية المستقلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أول رخصتين لمشغلي محطات شحن المركبات الكهربائية المستقلة في دبي لشركتي «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV) و«تسلا»، وذلك تفعيلاً للإطار الشامل لتنظيم وترخيص عمليات تطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي، الذي أطلقته الهيئة أخيراً، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ويمثل خطوة مهمة في مسيرة دعم التنقل الأخضر، وتحقيق أهداف دبي في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

كما يعزز الإطار تطوير بنية تحتية قوية ومرنة، تستوعب النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية، مع ضمان تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين.

وفي فعالية نظمتها الهيئة خلال معرض «جيتكس غلوبال 2024»، سلّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، رخصتي التشغيل إلى وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، المهندس شريف العلماء، والمدير الإقليمي - «تسلا الإمارات»، مطيع بن حامو، بحضور عدد من المسؤولين.

وقال الطاير: «لطالما كانت هيئة كهرباء ومياه دبي في طليعة المؤسسات التي تدعم التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز التنقل الأخضر المستدام، حيث أطلقت الهيئة أول بنية تحتية عامة لشحن السيارات الكهربائية في المنطقة منذ عام 2014».

وأضاف: «يُعزز الإطار التنظيمي الشامل الجديد لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، ويلبي الحاجة المتسارعة لمزيد من محطات شحن المركبات الكهربائية وفق أعلى المعايير العالمية لمواكبة الزيادة في أعداد السيارات الكهربائية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأكد الطاير أن الإطار التنظيمي الشامل يعكس التزام الهيئة تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، كما يحفز الاستثمار في البنية التحتية للتنقل الأخضر بدبي للإسهام في تعزيز جودة الحياة والابتكار في استخدام الطاقة النظيفة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

من جهته، قال العلماء: «نخطط لزيادة نسبة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرقات الإمارات بحلول عام 2050».

وأضاف: «لتحقيق النمو في سوق المركبات الكهربائية، نلتزم في شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية تعزيز التنقل الأخضر، من خلال توسيع البنية التحتية الوطنية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات».

وأعرب العلماء عن فخره بأن تكون الشركة من أوائل الحاصلين على تراخيص مشغلي محطات الشحن المستقلة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، الأمر الذي سيساعد على تحقيق تطلعات إزالة الكربون من قطاع النقل، وجعل المركبات الكهربائية أكثر جاذبية للمستهلكين.

بدوره، قال بن حامو: «حيث إن رؤية شركة (تسلا) تتماشى بشكل كبير مع سياسات وخطط حكومة دولة الإمارات، من خلال خطة الدولة لتحقيق الحياد في الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، فإن (تسلا) ستدعم الأهداف والجهود الوطنية لتسريع الانتقال نحو الطاقة المستدامة، مع استراتيجية تبني المركبات الكهربائية، وكذلك توسيع نطاق الولوج إلى حلول الشحن الفعّالة والمبتكرة».

. زيادة نسبة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرقات الإمارات بحلول 2050.