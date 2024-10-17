الامارات | «درونز» ترصد مسار قطار الاتحاد للكشف عن الأجسام الغريبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت إدارة أمن المواصلات في دبي، خلال مشاركتها في معرض جيتكس، طائرات مسيرة (درونز) تتيح الكشف عن الأجسام الغريبة وأي تحركات غير اعتيادية على طول مسار قطار الاتحاد، إضافة إلى نظام مراقبة لحماية خوادمها من الهجمات الإلكترونية، وهو نظام يتولى جمع وتحليل البيانات من مصادر مختلفة داخل الشبكات، ويساعد النظام في المؤسسات على تحديد الأنشطة الخبيثة ورصد التهديدات، ويقدم حلولاً لإدارة المعلومات والحصول على نظرة شاملة عن الشبكات.

كما استعرضت الإدارة برنامج «طارش» الذي يكشف نقاط الضعف في خوادم البريد الإلكتروني في الجهات الحكومية، وينبه إلى ضرورة تصحيحها.

وقال مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، اللواء عبيد الحثبور، إن المشاركة في معرض جيتكس تمثل فرصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات مع الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، خصوصاً أن المعرض يعزز فرص التعاون والشراكات التي تسهم في تطوير قطاع أمن المواصلات، كما تؤكد التزام الإدارة المستمر بتقديم أفضل الحلول التقنية والتدريبية لضمان سلامة وراحة مستخدمي وسائل المواصلات العامة.

وأضاف الحثبور أن مشاركة أمن المواصلات في المعرض تعد خطوة استراتيجية تعزز من جهودها لجعل دبي نموذجاً عالمياً في أمن المواصلات، وعرض أبرز تقنياتها الحديثة، ما يرسخ مكانتها كإحدى المدن الأكثر أماناً وتقدّماً في تأمين المواصلات العامة.