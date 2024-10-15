الامارات | عمود إنارة يخدم المشاة وقائدي الدراجات الهوائية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لزوار معرض «جيتكس غلوبال 2024» الذي انطلقت فعالياته أمس، «المحطة الذكية»، وهي عمود إنارة متعدد الاستخدامات، يسهم في تعزيز رحلة المشاة، ويخدم مرتادي مسارات الدراجات الهوائية، إضافة إلى التنبؤ بأعداد الركاب في عربات المترو، ما يسهم في إدارة الحشود وتقليل الازدحام.

ويحتوي العمود على مظلة وكرسي ومنافذ USB، وكاميرا، ومضخة هواء، وبعض أدوات الصيانة الأساسية لمستخدمي الدراجات الهوائية.

وتعرض الهيئة عبر منصتها في المعرض 18 مشروعاً ومبادرة ذكية، تتمحور حول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس الافتراضي، أهمها نظام الميل الأول والأخير للنقل الجماعي المستدام، واستخدام الذكاء الاصطناعي وخصائصه لتعزيز الانسيابية المرورية وتحسين إدارة شبكة الحافلات. كما تعرض العديد من الخدمات الذكية، التي تتيح دفع تعرفة استخدام وسائل المواصلات العامة (مترو وترام دبي، والحافلات، ومركبات الأجرة، والنقل البحري) عبر تقنيات مسح بصمة، وبطاقة «نول» متعددة الاستخدام (ترحال)، واستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للتنبؤ بأسعار لوحات المركبات واستهلاك الكهرباء والمياه في محطات المترو واستخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الواقع الافتراضي للكشف المسبق عن الشقوق والتصدعات.

كما تعرض الهيئة مبادرة نظام «الميل الأول والأخير للنقل الجماعي والمستدام»، وهو نظام نقل ثوري يجمع بين التقنيات الحديثة والكفاءة التشغيلية، ويتميز بكونه نظام نقل جماعياً ذكياً يعمل دون سائق، ويقدم حلاً فعالاً للتحديات المرورية في المدن الكبرى، وهو مسارات مزدوجة تسمح بتحرك وحدات التنقل بكفاءة وسرعة داخل المناطق الحضرية، ما يسهم في تحسين خدمة التنقل اليومي للسكان، والإسهام في حل تحدي الميل الأول والأخير، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتحسين كفاءة الإشارات الضوئية وحركة المركبات، من خلال استخدام الحسابات الخوارزمية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الأمان.

وتقدم الهيئة، عبر تطبيقها الذكي: RTA Dubai، وتطبيق «سهيل»، وموقع الهيئة الرئيس والأكشاك الذكية، نظام «غرين رود» لتنبيه السائقين، والروبوت الذكي، ومنصة وسائل التنقل المتعددة، والتفتيش القائم على تكنولوجيا الواقع الافتراضي للحافلات لأنشطة الصيانة، وكشف الشقوق باستخدام موجات الميكرويف، وغيرها من المبادرات والمشاريع.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، المضي في ترجمة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتوفير خيارات متعددة للسكان، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تحويل الإمارة إلى المدينة الأذكى عالمياً.

وأفاد الطاير بأن الهيئة ماضية في تحقيق رؤيتها ورسالتها في جعل الإمارة أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات على مستوى العالم، وتحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام والمبتكر.

وأضاف أن لدى الهيئة استراتيجيتها الرقمية 2030 التي تهدف من خلالها إلى خلق بنية تحتية رقمية مرنة قابلة للتطوير لتحقيق الغاية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأذكى في العالم، التي تؤسس لمرحلة جديدة في التحوّل الرقمي وتبنّي التقنيات الناشئة، تترجم فيها رؤية القيادة بجعل دبي المدينة الأولى عالمياً في جودة الحياة الرقمية.

وذكر أن استراتيجية الهيئة ستسهم في تحقيق عدد من النتائج والأهداف، من أهمها التوجه العام لقطاع نقل تقني ومرن قائم على البيانات وبنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتطوير بنسبة 100%، وبنسبة 95% التبني الرقمي لخدمات الهيئة، وأن يكون 100% من موظفي الهيئة ممكنين رقمياً.

وشهدت إيرادات الهيئة عبر القنوات الرقمية للعام الماضي، نسبة نمو بلغت 16.7%، مقارنة بعام 2022، مسجلة إيرادات بلغت ثلاثة مليارات و705 ملايين درهم، وبلغ إجمالي عدد المعاملات عبر القنوات الرقمية 821 مليون معاملة، بنسبة نمو بلغت 1% مقارنة بعام 2022، بينما بلغ عدد المعاملات عبر التطبيقات الذكية 15 مليوناً و299 ألف معاملة، بنسبة نمو بلغت 29%، وتجاوز مؤشر السعادة اللحظي لتطبيقات الهيئة نسبة 95%، بنسبة نمو بلغت 2% مقارنة بعام 2022.