الامارات | محاكم دبي تطلق «خدمة الزواج الإلكترونية» ديسمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم محاكم دبي، إطلاق «خدمة الزواج الإلكترونية» في ديسمبر المقبل لتسهيل إجراءات الزواج من خلال توفير تجربة رقمية شاملة، تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، إتمام كل خطوات عقد الزواج دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في المحاكم، محمد العبيدلي، إن «خدمة الزواج» التي تستعرضها المحاكم أمام زوار معرض جيتكس غلوبال 2024، تعكس رؤية دبي في رقمنة الحياة اليومية وتقديم خدمات حكومية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الترابط الأسري، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لمحاكم دبي في تحقيق العدالة الرقمية وتعزيز الثقة في النظام القضائي، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية.

وأكد العبيدلي أن «خدمة الزواج» دليل على التزام محاكم دبي بتقديم خدمات عادلة وشفافة تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.

من جانبه، أفاد رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية بالمحاكم، محمد الهاشمي، بأن إطلاق «خدمة الزواج» في ديسمبر المقبل، سيتم من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تمكنت محاكم دبي من دمج ست جهات حكومية في منصة واحدة، ما سيقلل من التعقيدات الإدارية ويوفر للمتعاملين تجربة سلسة وغير مسبوقة، ستمثل خطوة حاسمة في تحقيق رؤية محاكم دبي لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة تلبي تطلعات المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة سعياً من محاكم دبي لتقديم خدمات قضائية متطورة تواكب التحول الرقمي السريع، وتتماشى مع استراتيجية «دبي الرقمية»، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين عبر تطبيق «دبي الآن».