الامارات | «الأمن السيبراني» يحذّر من رسائل نصية احتيالية تستهدف العائلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر «مجلس الأمن السيبراني»، من تزايد خطر رسائل التصيّد الاحتيالي، التي تستهدف العائلات، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر من رسائل نصية مزيفة، وزيادة الوعي بوسائل ومؤشرات اكتشاف الرسائل المزيفة، وحماية أفراد الأسرة من هجمات التصيّد الاحتيالي واختراق خصوصياتهم. ونبه إلى أن مجرمي الإنترنت أصبحوا يستهدفون العائلات بشكل متزايد من خلال رسائل نصية مزيفة، يتظاهرون فيها بأنهم مصادر موثوقة، مؤكداً ضرورة التحقق من الرسائل، وتثبيت برامج الحماية، وتجنب الروابط المجهولة.

وحذّر المجلس من خلال حملته التوعوية المستمرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، من العروض غير المنطقية، والرسائل من مصادر غير معروفة، داعياً إلى الانتباه للأخطاء اللغوية، ومحاولات الضغط لاتخاذ إجراء سريع.

وأشار إلى أن عمليات التصيّد الاحتيالي عبر الرسائل النصية التي تستهدف العائلات تشكل 28% من إجمالي هجمات التصيّد الاحتيالي، داعياً الأفراد إلى المحافظة على يقظتهم، ومنع وقوع بياناتهم الشخصية في الأيدي الخطأ.

وأوضح بأن المقصود بـ«التصيّد الاحتيالي»، أن المجرمين السيبرانيين يتظاهرون بأنهم جهات موثوقة، كمدرسة الطفل أو شركة توصيل، مستخدمين رسائل نصية مزيفة، لخداع أفراد العائلات، وسرقة معلوماتهم الشخصية. واستعرض نماذج من الرسائل المزيفة، ومنها «هام.. تحتاج مدرسة طفلك إلى تحديث فوري لمعلومات الاتصال في حالات الطوارئ، انقر على الرابط لتحديث المعلومات الآن»، ورسالة ثانية «فشل تسليم الطرد الخاص بك بسبب عنوان غير صحيح.. انقر هنا لإعادة جدولة التسليم، وإذا لم تقم بإعادة الجدولة، سيتم إرجاع الطرد إلى المرسل»، ورسالة ثالثة، «عدم التحديث قد يسبب مشاكل في التواصل مع المدرسة، فاتك موعدك الطبي العائلي المحدد، انقر هنا لإعادة الحجز وتجنب الرسوم. قم بإعادة الجدولة الآن قبل أن يتم حجز موعدك من قبل شخص آخر».

ووجه مجلس الأمن السيبراني، مجموعة من النصائح للأفراد، حول كيفية حماية عائلاتهم من رسائل التصيّد الاحتيالي، منها تعليم الأطفال عدم النقر على الروابط غير المألوفة، والتحقق من جميع الرسائل عبر مكالمة هاتفية، والقيام بتثبيت تطبيقات أمنية على أجهزة العائلة، مؤكداً أن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية عائلتك، وضرورة اليقظة لتجنب وقوع أفراد أسرتك ضحية للتصيّد الاحتيالي عبر الرسائل النصية.

ودعا مجلس الأمن السيبراني إلى التعرف إلى مؤشرات وجود تصيد احتيالي، للتمكن من كشف المجرمين السيبرانيين، محدداً مؤشرات للكشف عن الرسائل الاحتيالية، الأول هو وجود عروض تبدو جيدة لدرجة لا تصدق، وتكون متضمنة عبارات، مثل: «الوقت محدود، مبروك لقد ربحت مليون درهم إماراتي، طارئ»، وغيرها، والمؤشر الثاني، وهو «المرسلون المشبوهون»، والمؤشر الثالث هو وجود أخطاء إملائية ونحوية، والرابع هو وجود مرفقات أو روابط مشبوهة، والخامس هو حث المستلم على الضغط للتصرف بسرعة، ومن ذلك وجود عبارات «عاجل: سيتم قفل حسابك خلال 24 ساعة»، و«إشعار نهائي: آخر فرصة للمطالبة بجائزتك»، و«تنبيه أمني: تم اكتشاف نشاط غير معتاد: قم بتأكيد هويتك الآن».

وشدد المجلس على ضرورة توخي الحيطة والحذر مما يُسمى بـ«عروض مبهرة»، باعتبار أن مثل هذه المسميات قد تكون على الأرجح عمليات احتيال، داعياً إلى التحقق من هوية المرسل قبل التفاعل مع أي رابط، والتذكر بأن المؤسسات الرسمية والشركات الموثوقة لا ترسل رسائل مملوءة بالأخطاء، وتجنب النقر على الروابط أو تحميل المرفقات غير المتوقعة، والمحافظة على الهدوء، إذ يعتمد المجرمون السيبرانيون على الذعر للتحايل عليك.