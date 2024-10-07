الامارات | "صحة أبوظبي" تعتمد مدينة الشيخ شخبوط مركزاً للتميز في علاج الحروق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت دائرة الصحة - أبوظبي "مدينة الشيخ شخبوط الطبية" مركزاً للتميز في علاج الحروق.

وبموجب هذا الاعتماد سيتمكن جميع أفراد المجتمع في الإمارة من الوصول إلى الرعاية الشاملة والاستثنائية التي تقدمها "شخبوط الطبية" في مجال رعاية حروق الجلد متى ما احتاجوا إليها وستكون الوجهة الرئيسية لجميع مرضى الحروق في الإمارة.

وحصلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية على درع مركز التميز ضمن احتفالية أُقيمت في مبناها بحضور سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي وراشد سيف القبيسي الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "بيورهيلث" والدكتور مروان الكعبي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وتوفِّر مدينة شخبوط الطبية، بوصفها مركز تميز لعلاج الحروق، إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخيارات العلاجية والرعاية ذات الجودة العالية في مجال إدارة الحروق، إذ تضمُّ 20 سريراً في العناية المركزة مع غرفة عمليات مخصَّصة، وجرّاحي حروق مؤهّلين وبخبرة واسعة ومعترَف بهم دولياً، إضافةً إلى فريق متعدِّد التخصُّصات يشمل جميع نواحي رعاية الحروق، من الاستجابة الطارئة إلى التأهيل.

وقالت سعادة الدكتورة نورة الغيثي إنه من خلال اعتماد المنشآت الصحية مراكز تميز مثل مدينة الشيخ شخبوط الطبية ستتمكن المنشآت من مواصلة تحسين خدماتها والنمو والتفوق بشكل مستمر، مع إبراز جهودها الاستثنائية في تقديم رعاية صحية قائمة على الجودة للمرضى وأفراد المجتمع.

وأضافت الغيثي أن مراكز التميز تلعب دوراً هاماً في جهود ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً، مشيدة بدور الشركاء في القطاع الصحي لمساهمتهم وتميزهم في الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع.

من جهته أكد راشد سيف القبيسي أن اختيار مدينة الشيخ شخبوط الطبية مركزاً للتميز في علاج الحروق شهادة تقدير لرؤيتها الشاملة لتعزيز الرعاية الصحية المستدامة وتقديم خدمات صحية متميزة.

من جانبه أوضح الدكتور مروان الكعبي أن مركز التميز لعلاج الحروق التابع لمدينة الشيخ شخبوط الطبية يتمتع بمرافق وبنية تحتية متقدمة وكوادر من الخبراء متعددي التخصصات مع توفر أحدث العلاجات الفعالة للحروق الشديدة والأكثر تعقيدًا باستخدام تقنيات متقدمة في مجالات ترقيع الجلد وترميم الأغشية إلى جانب الخدمات المساندة والملحقة بمركز التميز لعلاج الحروق لتعزيز صحة المرضى من خلال المتابعة وإعادة التأهيل وهي مقومات تؤهل المركز لتقديم رعاية صحية متميزة للمصابين.