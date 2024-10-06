«سالم بن حم الثقافي» يُكرِّم المعلمين

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

احتفل مركز سالم بن حم الثقافي باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، بتكريم نخبة من المعلمين المتميزين في الميدان التربوي، من مدارس مدينة العين، والذين قدموا عطاء متميزاً خلال مسيرتهم التعليمية، وكذلك تقديراً لجهود المعلمين ودورهم المحوري في تعزيز قيم الابتكار والإبداع، وذلك بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، والشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم، والدكتور نبيل الفرا، مشرف عام مدارس بن حم.

كما كرَّم المركز نخبة من المعلمات المواطنات اللائي برزن في الميدان التربوي تحفيزاً لهن على الاستمرار في العطاء، وتقديراً لدورهن في العملية التعليمية.

وأكد الشيخ مسلم بن حم الاهتمام والتقدير الكبيرين اللذين يحظى بهما المعلم في الإمارات؛ عرفاناً بدوره في نهضة المجتمع عبر إنشاء جيل واعٍ ومتعلم يحمل أسمى القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية.

وبين أن المعلم هو المسؤول الأول عن بناء الإنسان. ولذلك، فإن القيادة الرشيدة في الدولة تولي المعلم اهتماماً ملحوظاً، تهدف من خلاله تحقيق الرضا والسعادة التي تسهم في زيادة عطاء المعلمين ورفع جودة أدائهم.

حضر التكريم عدد من العاملين بمجال التعليم من مدرسين وإداريين ومسؤولين.

في الختام، سلّم الشيخ مسلم بن حم شهادات تقديرية للمعلمين المكرمين، شاكراً الجهود التي يبذلونها في سبيل رفع اسم الإمارات عالياً في مجال التعليم، والارتقاء بالأجيال المستقبلية الذين سيكملون مسيرة الارتقاء والازدهار بمستقبل وطننا الغالي.

يأتي احتفال المركز بيوم المعلم العالمي في إطار برنامج المركز للاحتفال بالأيام العالمية والمحلية التي يحرص المركز على تفعيلها، وتأكيداً على أهمية التعليم في المجتمع.