محمد بن راشد في ذكرى وفاة الشيخ راشد: كانت حياته عملاً دائماً

ابوظبي - سيف اليزيد - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، تدوينة بمناسبة ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله.

وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «كانت حياته عملاً دائماً.. وكانت راحته لحظات فكر وتدبير.. وكانت جلساته جلسات حكم وبناء.. ابتعد عن معارك السياسة الصفرية.. وركز وقته وجهده وفكره في الاقتصاد والتنمية.. له فلسفة حكم خاصة به.. نقطف ثمارها اليوم.. ويقطف ثمارها الملايين.. في ذكرى وفاته.. ما زلنا نستلهم دروسه.. وما زلنا نتفكر في حياته وأعماله ومنهج حكمه … رحم الله الشيخ راشد.. وأسكنه فسيح جناته».