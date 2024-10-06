مؤتمر الإمارات للأورام يسلط الضوء على أحدث علاجات السرطان

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد المشاركون في المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الإمارات للأورام، الذي اختتم أعماله بدبي اليوم، أهمية تبادل الابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي في مجال بحوث السرطان.

وأوصى المؤتمر، الذي نظمته جمعية الإمارات للأورام بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجمعية الخليجية للأورام، بضرورة التعاون بين المؤسسات الصحية داخل دولة الإمارات والمنظمات الصحية الدولية لتبني التقنيات المبتكرة وتقديمها للمرضى في أسرع وقت مما يعزز من مكانة الإمارات كرائدة في مجال رعاية مرضى السرطان في المنطقة.

شارك في الحدث أكثر من ألف متخصص في مجال الأورام والسرطان من داخل الدولة ومن 21 دولة من حول العالم وحضره 90 متحدثا قدموا 45 جلسة علمية تناولت جميع أنواع السرطان في مسارات علمية منفصلة إضافة إلى مشاركة خاصة لكبرى شركات الأدوية العالمية.

وشدد المؤتمرون على أهمية تعزيز البحث العلمي وتكثيف الجهود لرفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وأكدوا أن المؤتمر ساهم في وضع خريطة طريق لتحسين التشخيص والعلاج في مجال الأورام خلال السنوات القادمة مع التأكيد على أهمية الابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي في تحقيق هذا الهدف.

وسلطت النسخة الخامسة من المؤتمر هذا العام الضوء على آخر تطورات علاج السرطان، واستعرضت تقنيات جديدة مستخدمة لجراحات سرطان الجهاز الهضمي وجراحات السرطان بالروبوت وأحدث العلاجات الذكية والمناعية لسرطانات الثدي والجهاز الهضمي التي تمثل تحولاً كبيراً في علاج السرطانات.

وقال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي رئيس جمعية الإمارات للأورام ورئيس المؤتمر، إن هذا الحدث، الذي اختتم نسخته الخامسة بنجاح، يعد من أهم الفعاليات الطبية المعنية بمجال السرطان في المنطقة حيث يجمع نخبة من العلماء الأطباء الباحثين وصناع القرار من الإمارات ودول العالم المختلفة لبحث آخر التطورات في علاج السرطان وتقديم الحلول المبتكرة التي تسهم في تحسين حياة المرضى.

وأكد أن المؤتمر حظي بمشاركة دولية واسعة حيث شارك فيه خبراء وأطباء من الولايات المتحدة أوروبا وآسيا ودول الخليج العربية، ما أعطى بعداً عالمياً للحدث، منوها بأن المؤتمر ناقش خلال أيامه الثلاثة قضايا التعاون الدولي في مجال البحوث السريرية والتجارب العلاجية وتبادل المعرفة بين المتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار البروفيسور الشامسي إلى أن التعاون العلمي الدولي يعزز جهود دولة الإمارات في مكافحة السرطان ويساعد في تطوير تقنيات جديدة لتحسين الرعاية الصحية على مستوى عالمي.

واتفقت اللجنة العلمية للمؤتمر، في اليوم الختامي للحدث، على أن يكون المؤتمر القادم منصة أوسع تشمل مجالات جديدة مثل التكنولوجيا الحيوية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وبما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز ريادي في مجال الأبحاث الطبية وعلاج السرطان في المنطقة والعالم.