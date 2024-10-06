الامارات | رئيس الدولة يؤكد وقوف الإمارات مع وحدة لبنان وسيادته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، نجيب ميقاتي، أعرب خلاله عن شكره وتقديره لسموه لتوجيهه بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني، مثمناً مواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه لبنان وشعبه في الظروف المختلفة.

من جانبه، أكد صاحب السمو رئيس الدولة، وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف التي يمر بها، مجدداً سموه موقف الدولة تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي.

وكانت دولة الإمارات أطلقت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حملة إغاثة وطنية لدعم لبنان وشعبه الشقيق، باسم «الإمارات معك يا لبنان».

وبناء على أمر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أميركي إلى الأشقاء في لبنان، أرسلت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أول من أمس، طائرة مساعدات تحمل 40 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة.

وهذه الطائرة، التي أقلعت من مطار آل مكتوم في دبي، هي الأولى التي تهبط في لبنان ضمن هذه الحملة الإغاثية.

ويأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق، وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، خصوصاً في هذه الظروف الحرجة، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في تقديم العون وقت الأزمات.

وأكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أنّ هذه الطائرة هي بداية لاستجابة إماراتية للوضع الملحّ الذي يواجهه الشعب اللبناني الشقيق.